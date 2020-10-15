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Новости   //    Футбол   //    Германия

Гендузи заразился коронавирусом

14:48
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Полузащитник «Герты» Маттео Гендузи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба берлинского клуба.

21-летний француз заболел, находясь в расположении молодежной сборной Франции. Футболист не испытывает симптомов коронавируса, он уйдет на самоизоляцию на 10 дней.

5 октября хавбек перешел в «Герту» из «Арсенала» на правах аренды. Игрок еще не успел провести ни одного матча за берлинскую команду.

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