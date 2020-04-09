Гендиректор бундеслиги считает, что трансферного рынка летом не будет

Генеральный директор бундеслиги Кристиан Зайферт уверен, что летом не будет трансферного окна. Сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным Tranfermarkt цены на игроков за эту паузу упали на 10-20 процентов в зависимости от возраста.

— В краткосрочной перспективе я бы сказал, что трансферного рынка этим летом не будет, он рухнет, — цитирует Goal Зайферта.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 525 377 человека. Умерших — 87 894, выздоровевших — 319 286.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется