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20 ноября, 23:17

Гендиректор «Баварии» — о Мусиале: «Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен надеется, что полузащитник Джамал Мусиала продлит контракт с клубом.

«Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира. Я очень надеюсь, что эти первые действительно хорошие переговоры приведут к продлению соглашения. Мы хотим, чтобы он стал одним из лиц клуба», — сказал Дрезен в интервью Abendzeitung.

Мусиала в 2019 году присоединился к академии «Баварии», а в 2020-м дебютировал за основную команду мюнхенского клуба. Всего на его счету 177 матчей за красных, в которых он отметился 52 голами и 35 результативными передачами. Контракт 21-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

После 10 туров бундеслиги сезона-2024/25 баварцы лидируют в турнирной таблице с 26 очками.

Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2
 РБ Лейпциг 10 6 3 1 15-5 21
3
 Айнтрахт Ф 10 6 2 2 26-16 20
4
 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5
 Фрайбург 10 5 2 3 13-11 17
6
 Унион Б 10 4 4 2 9-8 16
7
 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
8
 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
9
 Боруссия М 10 4 2 4 15-14 14
10
 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
11
 Штутгарт 10 3 4 3 19-19 13
12
 Вольфсбург 10 3 3 4 19-18 12
13
 Аугсбург 10 3 3 4 13-20 12
14
 Хайденхайм 10 3 1 6 13-15 10
15
 Хоффенхайм 10 2 3 5 13-19 9
16
 Ст-Паули 10 2 2 6 7-12 8
17
 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18
 Бохум 10 0 2 8 10-30 2
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22.11 22:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
23.11 17:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
23.11 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
23.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
23.11 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
23.11 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
23.11 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
24.11 17:30
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Боруссия М – Ст-Паули
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Айнтрахт Ф

 11
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 6
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 8 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 7 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

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 8 1 2
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