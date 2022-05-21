Гендиректор «Баварии» ответил на вопрос о будущем Левандовски в команде

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию о том, что нападающий Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону» этим летом. Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

«Мы представили его агенту конкретное предложение. За какую сумму мы готовы продать Левандовски? Этот вопрос не возникает. У него контракт до 2023 года, и он его выполнит», — цитирует Кана Welt.de.

Ранее сообщалось, что поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.