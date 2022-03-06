Кан сообщил о «Баварии» продлить контракт с Левандовски

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сообщил о желании мюнхенского клуба продлить контракт с нападающим Робертом Левандовски.

«Я уже несколько раз говорил о том, что весной мы хотим провести переговоры с несколькими достойными игроками, включая Левандовски, — приводит слова Кана Sky Sport Deutschland. — Но сейчас начинается решающая фаза сезона, мы хотим на 100% сосредоточиться на ней. Каждый матч становится в какой-то степени финалом».