"Ганновер" уволил Хельдта с поста спортивного директора

Руководство "Ганновера" уволило с спортивного директора команды Хорста Хельдта. Немецкий специалист работал в клубе с 2017 года.
– "Ганновер-96" благодарит Хорста Хельдта за его работу и сожалеет, что в итоге она не привела к желаемым результатам. Имя нового спортивного директора будет названо в ближайшее время, – говорится на официальном сайте клуба.
"Ганновер-96" после 28 туров с 14 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Hannover 96 hat sich heute von Manager Horst #Heldt getrennt. Weitere Infos findet Ihr hier. 👇 #H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/nqL5QSq9WG– Hannover 96 (@Hannover96) 9 апреля 2019 г.
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