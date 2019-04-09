"Ганновер" уволил Хельдта с поста спортивного директора

Руководство "Ганновера" уволило с спортивного директора команды Хорста Хельдта. Немецкий специалист работал в клубе с 2017 года.

– "Ганновер-96" благодарит Хорста Хельдта за его работу и сожалеет, что в итоге она не привела к желаемым результатам. Имя нового спортивного директора будет названо в ближайшее время, – говорится на официальном сайте клуба.

"Ганновер-96" после 28 туров с 14 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.