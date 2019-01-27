"Ганновер" уволил Брайтенрайтера после разгрома от "Боруссии"

Главный тренер "Ганновера" Андре Брайтенрайтер был освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба.
Вчера команда проиграла дортмундской "Боруссии" (1:5) в чемпионате Германии. Также был уволен помощник главного тренера Волкан Булут.
Пока неизвестно, кто займет пост главного тренера после отставки Брайтенрайтера. В заявлении клуба указано, что этот вопрос будет решен в максимально короткие сроки.
"Ганновер" занимает 17-е место в чемпионате Германии, набрав 11 очков в 19 матчах.
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