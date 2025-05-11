Футбол
11 мая, 00:41

«Гамбург» спустя семь сезонов вернулся в бундеслигу

Сергей Разин
корреспондент

«Гамбург» в матче 33-го тура второй бундеслиги обыграл «Ульм» со счетом 6:1.

Благодаря этой победе гамбурцы не опустятся нижее второй строчки. Таким образом, «Гамбург» вернется в чемпионат Германии, где команда последний раз выступала в сезоне-2017/18.

«Гамбург» за тур до окончания сезона с 59 очками занимает первое место в турнирной таблице второй бундеслиги, опережая идущий на второй строчке «Кельн» на один балл. На третьем месте «Эльфсберг», у которого 55 очков.

ФК Гамбург
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Diman_madridista

    Неужели уже семь лет прошло с тех пор, когда замерли знаменитые гамбургские часы? Быстро время летит

    12.05.2025

  • ValeraK

    "Нежнее"))

    11.05.2025

  • За Шалимова

    Вообще кошмар ))

    11.05.2025

  • SuperDennis

    ....нижее второй строчки.... Пэтэушники!

    11.05.2025

    • Мюллер попрощался с болельщиками «Баварии»: «Это трудный момент, но он также и прекрасный»

    Сане может уйти свободным агентом в «Арсенал» или «Челси»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
    2
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    3
    		 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
    4
    		 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
    5
    		 Байер 10 6 2 2 24-14 20
    6
    		 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
    13
    		 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
    14
    		 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
    15
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    16
    		 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
    17
    		 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
    18
    		 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 13
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 6
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 6
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 4
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 5 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 8 1 2
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 8 1 2
    Вся статистика

