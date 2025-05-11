«Гамбург» спустя семь сезонов вернулся в бундеслигу

«Гамбург» в матче 33-го тура второй бундеслиги обыграл «Ульм» со счетом 6:1.

Благодаря этой победе гамбурцы не опустятся нижее второй строчки. Таким образом, «Гамбург» вернется в чемпионат Германии, где команда последний раз выступала в сезоне-2017/18.

«Гамбург» за тур до окончания сезона с 59 очками занимает первое место в турнирной таблице второй бундеслиги, опережая идущий на второй строчке «Кельн» на один балл. На третьем месте «Эльфсберг», у которого 55 очков.