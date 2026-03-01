«Лейпциг» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Гамбурга»

«Лейпциг» на выезде обыграл «Гамбург» в матче 24-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев отличился Фабиу Виейра. Первый гол гостей забил Ромуло, второй с его передачи — Ян Диоманде. На 62-й минуте Ромуло не смог реализовать пенальти.

«Лейпциг» с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию и с 26 очками находится на 11-й позиции.

В следующем туре «красные быки» 7 марта примут «Аугсбург», а черно-бело-синие 4 марта дома сыграют с «Байером».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.

01 марта, 21:30. Фолькспаркштадион (Гамбург)

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