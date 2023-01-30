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Сегодня, 15:50

Ондуа: «За «Ганновер» я пока не играю по независящим от меня причинам»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, почему он не принимает участия в матчах за свою команду.

Ранее сообщалось, что ганец может вернуться в РПЛ.

Камерунец уже играл в РПЛ за «Анжи» с 2018 по 2019 год. Он является воспитанником «Локомотива».

«Ребята, всем привет и хорошего старта недели! Надеюсь, у вас все позитивно и вы наслаждаетесь зимой. У меня есть небольшие новости. Со мной все хорошо, чувствую себя отлично, на 100 процентов физически и морально готов играть и упорно для этого тренируюсь. Однако во вчерашнем матче «Ганновера» я участия не принимал. Парни забили первыми, но победный счет, к сожалению, не удержали. Не хочу, чтобы вокруг меня появлялись слухи или непонимание. Хочу быть открытым в первую очередь перед вами. Так вот, за клуб я пока не играю — по независящим от меня причинам. Работу свою выполняю на 100 процентов и готовлюсь к каждой следующей игре. Я игрок «Ганновера» и поддерживаю своих товарищей по команде», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за немецкий клуб всего 2 матча, проведя на поле в сумме 50 минут, и не отличился результативными действиями.

Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
5.02 19:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Никлас Фюллкруг

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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Доминик Собослои

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РБ Лейпциг

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Боруссия М

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