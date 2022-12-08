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Сегодня, 17:15

Геннадий Орлов считает, что Черчесов смог бы работать в бундеслиге

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов допустил, что Станислав Черчесов смог бы работать в бундеслиге.

«Не стоит забывать, что Черчесов получал лицензию PRO в Германии. Он знает немецкий язык. Так почему он не может работать в Бундеслиге? Он вполне может там работать. И в Австрии может. Но в Германии не очень любят иностранных тренеров — там своих специалистов достаточно. Черчесов — настоящий тренер. Давайте не будем забывать, он из ничего создал команду в 2018 году», — приводит слова Орлов Sport24.

Черчесов с декабря 2021 года возглавляет венгерский «Ференцварош». В текущем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 34 очка в 14 матчах.

Источник: Sport24
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
Геннадий Орлов
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 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
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Айнтрахт Ф – Шальке
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 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Вердер
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22.01 17:30
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

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 9
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Марко Фридль

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