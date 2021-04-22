Футбольные клубы Германии уйдут на жесткий карантин

Клубы первой и второй немецких бундеслиг с 12 мая будут проходить строгий карантин, информирует сайт Немецкой футбольной лиги (DFL). Как отмечается, для завершения турниров в срок с 3 мая игроки и персонал 36 клубов обеих лиг будут находиться только дома, на тренировочной базе и стадионах.

С 12 мая по 23 мая игроки и персонал клубов отправятся в карантинные тренировочные лагеря. Там они смогут контактировать только друг с другом. При этом перед отъездом в лагеря необходимо будет получить отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Напомним, два заключительных тура первой бундеслиги пройдут 15 и 22 мая соответственно, а второй бундеслиги — 16 и 23 мая.

За последние сутки в Германии зафиксировано 29 518 случаев коронавируса, скончались 259 человек.

Днем ранее сообщалось о 24 884 новых случаях заболевания при 331 смертельном исходе.

С начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 217 710 человек, скончались 80 893.