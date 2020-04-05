Футболисты «Баварии» возобновят тренировки с 6 апреля

«Бавария» возобновит тренировки с 6 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболисты первой команды проведут тренировки в небольших группах. Это будет сделано в координации с политикой правительства и соответствующими органами. Все правила гигиены будут строго соблюдаться.

Также «Бавария» попросила болельщиков не приходить на тренировочную базу из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.