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Футболисты «Айнтрахта» согласились на сокращение зарплаты

11:41
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«Айнтрахт» договорился о снижении зарплат футболистов. Такие меры оказались вынужденными из-за сложного финансового положения, в котором оказался клуб из-за пандемии коронавируса, сообщает Kicker.

Футболисты клуба из Франкфурта уже ранее согласились урезать свои оклады на 20 процентов в период с апреля по сентябрь 2020 года.

До «Айнтрахта» об аналогичной договоренности с игроками объявил «Шальке».

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