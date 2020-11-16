Футболисты «Айнтрахта» согласились на сокращение зарплаты

«Айнтрахт» договорился о снижении зарплат футболистов. Такие меры оказались вынужденными из-за сложного финансового положения, в котором оказался клуб из-за пандемии коронавируса, сообщает Kicker.

Футболисты клуба из Франкфурта уже ранее согласились урезать свои оклады на 20 процентов в период с апреля по сентябрь 2020 года.

До «Айнтрахта» об аналогичной договоренности с игроками объявил «Шальке».