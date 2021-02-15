Футболисту «Кельна» предстоит операция на позвоночнике
17:10
Защитник «Кельна» Себастьян Борнау выбыл из строя на продолжительный срок. Ему предстоит перенести операцию на позвоночнике, сообщает пресс-служба клуба.
Борнау почувствовал боли в спине после матча чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (0:3) 24 января. У 21-летнего бельгийского защитника выявлено костное изменение позвоночника.
Борнау перешел в «Кёльн» летом 2019 года из «Андерлехта», с тех пор провел за немецкий клуб 48 официальных матчей и забил шесть мячей.
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