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Футболисту «Кельна» предстоит операция на позвоночнике

17:10
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Защитник «Кельна» Себастьян Борнау выбыл из строя на продолжительный срок. Ему предстоит перенести операцию на позвоночнике, сообщает пресс-служба клуба.

Борнау почувствовал боли в спине после матча чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (0:3) 24 января. У 21-летнего бельгийского защитника выявлено костное изменение позвоночника.

Борнау перешел в «Кёльн» летом 2019 года из «Андерлехта», с тех пор провел за немецкий клуб 48 официальных матчей и забил шесть мячей.

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