Футболисту «Кельна» предстоит операция на позвоночнике

Защитник «Кельна» Себастьян Борнау выбыл из строя на продолжительный срок. Ему предстоит перенести операцию на позвоночнике, сообщает пресс-служба клуба.

Sebastiaan #Bornauw will undergo a minimally invasive surgery on his spine this Wednesday. This was decision was made following his discussions with the team doctors and other specialists.



Get well soon, Seb! ? #effzeh — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) February 15, 2021

Борнау почувствовал боли в спине после матча чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (0:3) 24 января. У 21-летнего бельгийского защитника выявлено костное изменение позвоночника.

Борнау перешел в «Кёльн» летом 2019 года из «Андерлехта», с тех пор провел за немецкий клуб 48 официальных матчей и забил шесть мячей.