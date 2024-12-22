Футболистка «Баварии» успешно прошла курс лечения от рака

Вратарь женской «Баварии» Мала Грос успешно перенесла лечение от онкологического заболевания, сообщает мюнхенский клуб.

Грос заявила, что после диких американских горок и долгого ожидания две недели назад ей сделали операцию.

«Операция завершилась успешно. Теперь можно и в отпуск — отдых нужен всем. Потом мы снова будем вместе», — написала Грос в своих социальных сетях.

Грос 23 года. В «Баварию» она перешла в 2019-м, а дебют в составе клуба состоялся в 2021 году. С тех пор футболистка сыграла 81 матч за команду, трижды выиграв чемпионат Германии и завоевав Суперкубок страны.

В октябре у Грос обнаружили злокачественную опухоль. После этого «Бавария» продлила с ней контракт до 2026 года.