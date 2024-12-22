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Сегодня, 13:56

Футболистка «Баварии» успешно прошла курс лечения от рака

Камила Абдурахманова
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Вратарь женской «Баварии» Мала Грос успешно перенесла лечение от онкологического заболевания, сообщает мюнхенский клуб.

Грос заявила, что после диких американских горок и долгого ожидания две недели назад ей сделали операцию.

«Операция завершилась успешно. Теперь можно и в отпуск — отдых нужен всем. Потом мы снова будем вместе», — написала Грос в своих социальных сетях.

Грос 23 года. В «Баварию» она перешла в 2019-м, а дебют в составе клуба состоялся в 2021 году. С тех пор футболистка сыграла 81 матч за команду, трижды выиграв чемпионат Германии и завоевав Суперкубок страны.

В октябре у Грос обнаружили злокачественную опухоль. После этого «Бавария» продлила с ней контракт до 2026 года.

ФК Бавария
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Покер Шика принес «Байеру» победу над «Фрайбургом»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 15 9 5 1 37-21 32
3
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 35-23 27
4
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
5
 Майнц 15 7 4 4 28-20 25
6
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
7
 Боруссия М 15 7 3 5 25-20 24
8
 Фрайбург 15 7 3 5 21-24 24
9
 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
10
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
11
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
12
 Унион Б 15 4 5 6 14-19 17
13
 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 15 4 2 9 12-19 14
15
 Хоффенхайм 15 3 5 7 20-28 14
16
 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
17
 Хольштайн 15 2 2 11 19-38 8
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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20.12 22:30
Бавария – РБ Лейпциг
 5 : 1
21.12 17:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 1 : 3
21.12 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 1 : 2
21.12 17:30
Хольштайн – Аугсбург
 5 : 1
21.12 17:30
Штутгарт – Ст-Паули
 0 : 1
21.12 17:30
Вердер – Унион Б
 4 : 1
21.12 20:30
Байер – Фрайбург
 5 : 1
22.12 17:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
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Вольфсбург – Боруссия Д
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Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

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