Футболистка «Баварии» успешно прошла курс лечения от рака
Вратарь женской «Баварии» Мала Грос успешно перенесла лечение от онкологического заболевания, сообщает мюнхенский клуб.
Грос заявила, что после диких американских горок и долгого ожидания две недели назад ей сделали операцию.
«Операция завершилась успешно. Теперь можно и в отпуск — отдых нужен всем. Потом мы снова будем вместе», — написала Грос в своих социальных сетях.
Грос 23 года. В «Баварию» она перешла в 2019-м, а дебют в составе клуба состоялся в 2021 году. С тех пор футболистка сыграла 81 матч за команду, трижды выиграв чемпионат Германии и завоевав Суперкубок страны.
В октябре у Грос обнаружили злокачественную опухоль. После этого «Бавария» продлила с ней контракт до 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|
2
|Байер
|15
|9
|5
|1
|37-21
|32
|
3
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|35-23
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
5
|Майнц
|15
|7
|4
|4
|28-20
|25
|
6
|Вердер
|15
|7
|4
|4
|26-25
|25
|
7
|Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25-20
|24
|
8
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|21-24
|24
|
9
|Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29-25
|23
|
10
|Боруссия Д
|14
|6
|4
|4
|25-21
|22
|
11
|Вольфсбург
|14
|6
|3
|5
|31-25
|21
|
12
|Унион Б
|15
|4
|5
|6
|14-19
|17
|
13
|Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17-32
|16
|
14
|Ст-Паули
|15
|4
|2
|9
|12-19
|14
|
15
|Хоффенхайм
|15
|3
|5
|7
|20-28
|14
|
16
|Хайденхайм
|14
|3
|1
|10
|18-31
|10
|
17
|Хольштайн
|15
|2
|2
|11
|19-38
|8
|
18
|Бохум
|14
|0
|3
|11
|11-35
|3
|20.12
|22:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|5 : 1
|21.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|1 : 3
|21.12
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|1 : 2
|21.12
|17:30
|
Хольштайн – Аугсбург
|5 : 1
|21.12
|17:30
|
Штутгарт – Ст-Паули
|0 : 1
|21.12
|17:30
|
Вердер – Унион Б
|4 : 1
|21.12
|20:30
|
Байер – Фрайбург
|5 : 1
|22.12
|17:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|22.12
|19:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|4
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|11
|1
|3