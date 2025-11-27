Крооса наградили Рыцарским крестом ордена «За заслуги перед ФРГ»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос получил Рыцарский крест ордена «За заслуги перед ФРГ», сообщает пресс-служба мадридского клуба. Вручение состоялось на «Сантьяго Бернабеу».

Награду футболисту вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На церемонии присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес, главный тренер Хаби Алонсо, игроки Федерико Вальверде и Антонио Рюдигер.

Кроос завершил карьеру в 2024 году. С «Реалом» он четыре раза становился чемпионом Испании, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и 4 раза — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Вместе с «Баварией» Кроос трижды становился чемпионом Германии и обладателем Кубка страны, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов.