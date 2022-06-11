Футболиста бундеслиги арестовали за изнасилование 18-летней девушки на Ибице
Футболист из немецкой бундеслиги арестован по подозрению в изнасиловании на Ибице, сообщает издание Periodico de Ibiza.
По информации источника, 8 июня двое 25-летних немцев изнасиловали 18-летнюю девушку на частной вилле. Пострадавшая обратилась в больницу, а затем написала заявление в полицию.
Органы правопорядка арестовали подозреваемых. Один из них является футболистом, выступающим в бундеслиге, однако его имя и клуб, за который он играет, не уточняется.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|5 : 1
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|3 : 2
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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