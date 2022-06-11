Футболиста бундеслиги арестовали за изнасилование 18-летней девушки на Ибице

Футболист из немецкой бундеслиги арестован по подозрению в изнасиловании на Ибице, сообщает издание Periodico de Ibiza.

По информации источника, 8 июня двое 25-летних немцев изнасиловали 18-летнюю девушку на частной вилле. Пострадавшая обратилась в больницу, а затем написала заявление в полицию.

Органы правопорядка арестовали подозреваемых. Один из них является футболистом, выступающим в бундеслиге, однако его имя и клуб, за который он играет, не уточняется.