Футболист «Вольфсбурга» извинился после отказа подписывать радужную майку

Нападающий «Вольфсбурга» Кевин Беренс отказался подписывать радужную футболку, информирует РИА Новости со ссылкой на Bild.

33-летний футболист вместе с одноклубниками участвовал в автограф-сессии, во время которой немец должен был подписывать фанатские товары для продажи, розыгрыша призов или благотворительных акций.

Сообщается, что Беренс несколько раз отказывался подписать майку с радужными элементами, заявив, что он не подписывается на таком дерьме. Об инциденте проинформировали руководство «Вольфсбурга», после чего футболисту пришлось принести извинения.

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