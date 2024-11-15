Футболист «Баварии» Ким Мин Джэ проходит военную службу дистанционно

Защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ выполняет второй этап обязательной военной службы, сообщает Bild.

Как отмечает источник, футболист отслужил три недели в Южной Корее, пройдя основную подготовку еще до перехода в мюнхенский клуб из «Наполи», и ему осталось отработать 100 часов. У 27-летнего защитника есть специальное разрешение, которое позволяет ему это сделать дистанционно, находясь в Германии, и параллельно выступать за «Баварию» и национальную команду.

В общей сложности прохождение службы для выдающихся спортсменов составляет 450 часов вместо стандартных 18 месяцев.

В настоящее время Ким тратит 1-2 часа в неделю на выступления по видеосвязи для молодежи Южной Кореи, обсуждая с ними, помимо прочего, дисциплину, необходимую для того, чтобы стать хорошим футболистом.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ провел за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.