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Сегодня, 17:25

Футболист «Баварии» Ким Мин Джэ проходит военную службу дистанционно

Алина Савинова
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Защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ выполняет второй этап обязательной военной службы, сообщает Bild.

Как отмечает источник, футболист отслужил три недели в Южной Корее, пройдя основную подготовку еще до перехода в мюнхенский клуб из «Наполи», и ему осталось отработать 100 часов. У 27-летнего защитника есть специальное разрешение, которое позволяет ему это сделать дистанционно, находясь в Германии, и параллельно выступать за «Баварию» и национальную команду.

В общей сложности прохождение службы для выдающихся спортсменов составляет 450 часов вместо стандартных 18 месяцев.

В настоящее время Ким тратит 1-2 часа в неделю на выступления по видеосвязи для молодежи Южной Кореи, обсуждая с ними, помимо прочего, дисциплину, необходимую для того, чтобы стать хорошим футболистом.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ провел за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

Ким Мин Джэ
Футбол
ФК Бавария
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Источник: Алонсо сообщил нескольким игрокам «Байера» об уходе из клуба
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 И В Н П +/- О
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 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2
 РБ Лейпциг 10 6 3 1 15-5 21
3
 Айнтрахт Ф 10 6 2 2 26-16 20
4
 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5
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7
 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
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 Аугсбург 10 3 3 4 13-20 12
14
 Хайденхайм 10 3 1 6 13-15 10
15
 Хоффенхайм 10 2 3 5 13-19 9
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