"Фрайбург" сыграл вничью с "Фортуной" (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии. На 9-й минуте встречи хозяева вышли вперед, тогда с пенальти отличился хавбек Винченцо Грифо, а на 31-й минуте нападающий Давид Ковнацки установил итоговый счет.

"Фрайбург" с 33 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. "Фортуна" с 41 баллом занимает 10-ю строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

32-й тур

"Фрайбург" – "Фортуна Д" – 1:1 (1:1)

Голы: Грифо, 9 – с пенальти (1:0). Ковнацки, 31 (1:1).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кох, К.Шлоттербек, Франц (Шоллои, 72), Хефлер, Грифо, Хаберер, Гондорф (Н.Шлоттербек, 90+3), Хелер (Нидерлехнер, 82).

"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек (Моралес, 68), Циммерманн, Штегер, Хеннингс, Кенан Караман (Финк, 82), Ковнацки (Лукебакио, 73), Раман.

Предупреждения: Хаберер, 40. Хоффманн, 50. Моралес, 80. Финк, 90+2.

Удаление: Хаберер, 47.

Судья: Вельц (Германия).

5 мая. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

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