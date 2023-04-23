Дублю Грегорича принес «Фрайбургу» разгромную победу над «Шальке»

«Фрайбург» на своем поле разгромил «Шальке» в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.

Дублем в составе хозяев отметился Михаэль Грегорич. Еще по голу на свой счет записали Лукас Хелер и Маттиас Гинтер.

Благодаря этой победе «Фрайбург» с 53 очками поднялся на третье место в бундеслиге. «Шальке» с 24 баллами остался на предпоследней строчке, но может опуститься на последнее место по итогам тура.