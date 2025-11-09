«Фрайбург» победил «Санкт-Паули» и прервал серию из пяти матчей без побед

«Фрайбург» дома обыграл «Санкт-Паули» в матче 10-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк».

Голы за хозяев поля забили Юито Судзуки и Максимилиан Эггештайн. Единственный гол гостей на счету Луиса Оппи.

«Фрайбург» прервал серию из пяти матчей без побед в Бундеслиге — 4 ничьих и 1 поражение. Команда с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Санкт-Паули» (7 очков) находится на 17-й строчке.

Следующим соперником «Фрайбурга» в Бундеслиге станет «Бавария» (22 ноября), а «Санкт-Паули» сыграет с «Унионом» (23 ноября).