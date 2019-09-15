«Фрайбург» разгромил «Хоффенхайм»

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «Фрайбург». Гости одержали победу со счетом 3:0.

«Фрайбург» набрал 9-е очко в сезоне. Это позволило команде подняться на третью строчку в турнирную таблицу.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«Хоффенхайм» — «Фрайбург» — 0:3 (0:2)

Голы: Гюнтер, 11 (0:1). Хаберер, 38 (0:2). Петерсен, 59 (0:3).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич (Рупп, 46), Стафилидис (Сков, 70), Пош, Руди, Кадержабек, Гайгер, Гриллич (Локадиа, 46), Бельфодиль, Бебу.

«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Франц (Абраши, 68), Хефлер, Шмид (Кюблер, 89), Хаберер (Вальдшмидт, 77), Петерсен, Хелер.

Предупреждения: Хефлер, 8. Кох, 47.

Судья: Винкманн (Германия).

15 сентября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

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