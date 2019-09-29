«Фрайбург» обыграл «Фортуну» и поднялся на третье место в бундеслиге

«Фортуна» проиграла «Фрайбургу» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Германии. В составе гостей отличились полузащитник Жонатан Шмид и форвард Лука Вальдшмидт.

«Фрайбург» — 3-е место и 13 баллов в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна» — 13-я строчка и 4 очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«Фортуна Д» — «Фрайбург» — 1:2 (1:1)

Голы: Хеннингс, 42 (1:0). Шмид, 45 (1:1). Вальдшмидт, 81 (1:2).

Нереализованный пенальти: Хелер, 64 (вратарь)

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Бэйкер, Томми (Текпетей, 68), Хеннингс, Кенан Караман, Ковнацки (Ампома, 76).

«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер, Шмид (Кюблер, 89), Абраши (Грифо, 72), Хаберер, Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 72).

Предупреждения: Гиссельманн, 30. Хефлер, 32. Петерсен, 59. Ковнацки, 60.

Судья: Зиберт (Германия).

29 сентября. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

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