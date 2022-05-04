«Фрайбург» объявил о подписании контракта с Гинтером

«Фрайбург» объявил о подписании контракта с защитником менхенгладбахской «Боруссии» Матиасом Гинтером.

28-летний немец начнет выступать за новую команду с сезона-2022/23. Информация о сроке контракта футболиста не уточняется. Защитник переходит в «Фрайбург» на правах свободного агента — его контракт с «Боруссией» истекает в конце июня 2022 года.

Гинтер — воспитанник «Фрайбурга», он находился в клубе с 2005 по 2014 год. В сезоне-2021/22 игрок забил 1 гол в 30 матчах за менхенгладбахскую «Боруссию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро. Гинтер будет играть за «Фрайбург» под 28-м номером.