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Сегодня, 16:10

«Фрайбург» объявил о подписании контракта с Гинтером

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фрайбург» объявил о подписании контракта с защитником менхенгладбахской «Боруссии» Матиасом Гинтером.

28-летний немец начнет выступать за новую команду с сезона-2022/23. Информация о сроке контракта футболиста не уточняется. Защитник переходит в «Фрайбург» на правах свободного агента — его контракт с «Боруссией» истекает в конце июня 2022 года.

Гинтер — воспитанник «Фрайбурга», он находился в клубе с 2005 по 2014 год. В сезоне-2021/22 игрок забил 1 гол в 30 матчах за менхенгладбахскую «Боруссию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро. Гинтер будет играть за «Фрайбург» под 28-м номером.

Источник: https://www.scfreiburg.com/aktuell/nachrichten/profis/news/20212022/sc-verpflichtet-matthias-ginter/
Маттиас Гинтер
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Фрайбург
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 32 17 7 8 74-44 58
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
11
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
12
 Бохум 32 11 6 15 34-48 39
13
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 32 5 12 15 25-50 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
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34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 - : -
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 - : -
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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