«Фрайбург» забил 5 голов «Кельну»

«Фрайбург» разгромил «Кельн» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 5:0.

В другой встрече «Байер» и «Вердер» сыграли вничью (1:1), леверкузенцы упустили шанс догнать по очкам «Лейпциг» и остались третьими

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

15-й тур

«Фрайбург» — «Кельн» — 5:0 (2:0)

Голы: Демирович, 18 (1:0). Хефлер, 39 (2:0). Шоллои, 59 (3:0). Линхарт, 69 (4:0). Хелер, 79 (5:0).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Хайнц, 81), Гюнтер, Кюблер (Чон У Ен, 75), Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Грифо (Темпельман, 75), Шоллои (Хелер, 66), Сантамария, Демирович (Петерсен, 75).

«Кельн»: Т.Хорн, Шмиц, Хектор, Мере (Я.Хорн, 57), Якобс (Кцихос, 82), Борнау, Дуда (Реджбецай, 46), Скири, Озджан (Тильманн, 46), Вольф, Модест.

Судья: Шредер.

9 января. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Байер» — «Вердер» — 1:1 (0:0)

Голы: Емер Топрак, 52 (0:1). Шик, 70 (1:1).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен (Бендер, 61), Тапсоба, Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Шик, Бэйли, Диаби (Аларио, 61).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Эггештайн, Мевальд (Шмид, 81), Мбом, Саджент (Фюллкруг, 81), Чонг (Зельке, 60).

Предупреждения: Аугустинссон, 54. Шик, 67. Мбом, 88. Демирбай, 89.

Судья: Кортус.

9 января. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Майнц» — «Айнтрахт» — 0:2 (0:1)

Голы: Андре Силва, 24 — с пенальти (0:1). Андре Силва, 72 — с пенальти (0:2).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Хак, Ниакате, Сен Жюст, Латца, Штегер (Онисиво, 74), Куэйсон (Озтунали, 77), Баррейро, Боэтиус (Матета, 77), Буркардт (Солои, 85).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе (Роде, 77), Абраам, Хинтереггер, Дурм (Ильзанкер, 87), Н`Дика, Костич, Соу (Туре, 88), Камада (Цубер, 80), Юнес (Баркок, 80), Андре Силва.

Предупреждения: Ниакате, 22. Куэйсон, 43. Хасебе, 59.

Судья: Данкерт.

9 января. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Унион» — «Вольфсбург» — 2:2 (1:1)

Голы: Штеффен, 10 (0:1). Беккер, 29 — с пенальти (1:1). Андрих, 52 (2:1). Вегхорст, 65 — с пенальти (2:2).

«Унион»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Андрих, Грисбек (Рюерсон, 87), Беккер (Бюльтер, 77), Авонийи (Тойхерт, 78), Ингвартсен (Гогия, 87).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу, Понграчич (Гилавоги, 46), Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Брекало (Мбабу, 67), Баку (Виллиам, 90+4), Вегхорст.

Предупреждения: Вегхорст, 57. Ингвартсен, 66. Хюбнер, 70. Кнохе, 90+1.

Удаление: Арнольд, 50.

Судья: Иттрих.

9 января. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».