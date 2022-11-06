Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:21

«Фрайбург» переиграл «Кельн» и вышел на второе место в бундеслиге

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
6 ноября. «Фрайбург» — «Кельн» — 2:0.
Фото AFP

«Фрайбург» переиграл «Кельн» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

«Фрайбург одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

«Кельн» остается на 12-й строчке в бундеслиге (17 очков).

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
06 нояб, 19:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:0
Кельн

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Кельн
ФК Фрайбург
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева осталась на льду ради четверных во время выставления оценок. Она нарушила правила?
«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ
Французский политик заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского
СМИ узнали о начале обсуждения Западом условий мира между РФ и Украиной
СК рассказал подробности обрушения балкона с людьми в Сочи
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5:0! «Байер» разгромил «Унион»

Бундеслига: «Бавария» победила «Герту», «Байер» разгромил «Унион» и другие матчи 13-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 8 4 1 41-12 28
2
 Фрайбург 13 8 3 2 20-13 27
3
 Унион Б 13 8 2 3 21-14 26
4
 Боруссия Д 13 8 1 4 23-15 25
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
7
 Вердер 13 6 3 4 23-19 21
8
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
9
 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
10
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
11
 Кельн 13 4 5 4 20-25 17
12
 Вольфсбург 13 4 5 4 20-19 17
13
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
14
 Байер 13 3 3 7 21-25 12
15
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
16
 Герта 13 2 5 6 16-20 11
17
 Бохум 13 2 1 10 11-35 7
18
 Шальке 13 1 3 9 12-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 3 : 1
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 2
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 3 : 0
5.11 17:30
Герта – Бавария
 2 : 3
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 1 : 3
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 0 : 3
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 2 : 1
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 5 : 0
6.11 19:30
Фрайбург – Кельн
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 9
П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 6
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 10 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 11 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости