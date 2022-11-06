«Фрайбург» переиграл «Кельн» и вышел на второе место в бундеслиге
«Фрайбург» переиграл «Кельн» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
«Фрайбург одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
«Кельн» остается на 12-й строчке в бундеслиге (17 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|8
|4
|1
|41-12
|28
|
2
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|
3
|Унион Б
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|13
|6
|3
|4
|23-19
|21
|
8
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|
9
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
10
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
11
|Кельн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|
12
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
14
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|
15
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|
16
|Герта
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
17
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.11
|22:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|3 : 1
|5.11
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|1 : 2
|5.11
|17:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 0
|5.11
|17:30
|
Герта – Бавария
|2 : 3
|5.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|1 : 3
|5.11
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|0 : 3
|5.11
|20:30
|
Вердер – Шальке
|2 : 1
|6.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|5 : 0
|6.11
|19:30
|
Фрайбург – Кельн
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2
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