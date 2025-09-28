«Фрайбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в бундеслиге
«Фрайбург» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 5-го тура бундеслиги — 1:1.
Счет на 3-й минуте открыл защитник хозяев Лукас Кублер. Ответный гол на 13-й минуте забил нападающий гостей Фисник Аслани.
«Фрайбург» с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Хоффенхайм» с таким же количеством очков — на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
|
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|7-7
|12
|
4
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
|
5
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|Байер
|5
|2
|2
|1
|10-8
|8
|
7
|Хоффенхайм
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
8
|Кельн
|5
|2
|1
|2
|10-9
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
10
|Ст-Паули
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Унион Б
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
|
12
|Вольфсбург
|5
|1
|2
|2
|7-7
|5
|
13
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
14
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
15
|Вердер
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
16
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
17
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|8-12
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
