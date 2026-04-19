19 апреля, 18:29

«Фрайбург» дома победил «Хайденхайм»

Алина Савинова

«Фрайбург» на своем поле обыграл «Хайденхайм» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 2:1.

На 24-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Манзамби. На 58-й минуте Буду Зивзивадзе сравнял счет, а на 83-й Максимилиан Эггештайн забил второй гол в ворота гостей.

«Фрайбург» продлил победную серию до четырех матчей во всех турнирах. Команда набрала 43 очка и поднялась на седьмую строчку в таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» (19 очков) располагается на последней, 18-й позиции.

В следующем туре «Фрайбург» 26 апреля сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Хайденхайм» днем ранее встретится с «Санкт-Паули».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:1
Хайденхайм

ФК Фрайбург
ФК Хайденхайм
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Штутгарт»: прямая трансляция матча Бундеслиги

«Бавария» победила «Штутгарт» и в 35-й раз стала чемпионом Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 25 4 1 109-29 79
2
 Боруссия Д 30 19 7 4 61-31 64
3
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 59-37 59
4
 Штутгарт 30 17 5 8 62-42 56
5
 Хоффенхайм 30 16 6 8 59-44 54
6
 Байер 30 15 7 8 60-41 52
7
 Фрайбург 30 12 7 11 44-48 43
8
 Айнтрахт Ф 30 11 9 10 55-57 42
9
 Аугсбург 30 10 6 14 38-54 36
10
 Майнц 30 8 10 12 36-45 34
11
 Унион Б 30 8 8 14 34-52 32
12
 Кельн 30 7 10 13 44-51 31
13
 Вердер 30 8 7 15 35-53 31
14
 Боруссия М 30 7 10 13 36-50 31
15
 Гамбург 30 7 10 13 33-48 31
16
 Ст-Паули 30 6 8 16 26-51 26
17
 Вольфсбург 30 6 6 18 41-66 24
18
 Хайденхайм 30 4 7 19 33-66 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.04 21:30 РБ Лейпциг – Унион Б - : -
25.04 16:30 Аугсбург – Айнтрахт Ф - : -
25.04 16:30 Кельн – Байер - : -
25.04 16:30 Хайденхайм – Ст-Паули - : -
25.04 16:30 Майнц – Бавария - : -
25.04 16:30 Вольфсбург – Боруссия М - : -
25.04 19:30 Гамбург – Хоффенхайм - : -
26.04 16:30 Штутгарт – Вердер - : -
26.04 18:30 Боруссия Д – Фрайбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Бавария

 32
Дениз Ундав
Штутгарт

 18
Луис Диас
Бавария

 15
П
Майкл Олисе
Бавария

 18
Луис Диас
Бавария

 13
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д

 11
И К Ж
Йохан Манзамби
Фрайбург

 24 2 4
Пауль Небель
Майнц

 26 2 2
Доминик Кор
Майнц

 25 1 8
Вся статистика

