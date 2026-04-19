«Фрайбург» дома победил «Хайденхайм»
«Фрайбург» на своем поле обыграл «Хайденхайм» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 2:1.
На 24-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Манзамби. На 58-й минуте Буду Зивзивадзе сравнял счет, а на 83-й Максимилиан Эггештайн забил второй гол в ворота гостей.
«Фрайбург» продлил победную серию до четырех матчей во всех турнирах. Команда набрала 43 очка и поднялась на седьмую строчку в таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» (19 очков) располагается на последней, 18-й позиции.
В следующем туре «Фрайбург» 26 апреля сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Хайденхайм» днем ранее встретится с «Санкт-Паули».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|25
|4
|1
|109-29
|79
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|7
|4
|61-31
|64
|
3
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|59-37
|59
|
4
|Штутгарт
|30
|17
|5
|8
|62-42
|56
|
5
|Хоффенхайм
|30
|16
|6
|8
|59-44
|54
|
6
|Байер
|30
|15
|7
|8
|60-41
|52
|
7
|Фрайбург
|30
|12
|7
|11
|44-48
|43
|
8
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|9
|10
|55-57
|42
|
9
|Аугсбург
|30
|10
|6
|14
|38-54
|36
|
10
|Майнц
|30
|8
|10
|12
|36-45
|34
|
11
|Унион Б
|30
|8
|8
|14
|34-52
|32
|
12
|Кельн
|30
|7
|10
|13
|44-51
|31
|
13
|Вердер
|30
|8
|7
|15
|35-53
|31
|
14
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|36-50
|31
|
15
|Гамбург
|30
|7
|10
|13
|33-48
|31
|
16
|Ст-Паули
|30
|6
|8
|16
|26-51
|26
|
17
|Вольфсбург
|30
|6
|6
|18
|41-66
|24
|
18
|Хайденхайм
|30
|4
|7
|19
|33-66
|19
Результаты / календарь
|24.04
|21:30
|РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|25.04
|16:30
|Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.04
|16:30
|Кельн – Байер
|- : -
|25.04
|16:30
|Хайденхайм – Ст-Паули
|- : -
|25.04
|16:30
|Майнц – Бавария
|- : -
|25.04
|16:30
|Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|25.04
|19:30
|Гамбург – Хоффенхайм
|- : -
|26.04
|16:30
|Штутгарт – Вердер
|- : -
|26.04
|18:30
|Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|18
|
|
Луис Диас
Бавария
|15
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|18
|
|
Луис Диас
Бавария
|13
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|24
|2
|4
|
|
Пауль Небель
Майнц
|26
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|25
|1
|8
