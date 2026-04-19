«Фрайбург» дома победил «Хайденхайм»

«Фрайбург» на своем поле обыграл «Хайденхайм» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 2:1.

На 24-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Манзамби. На 58-й минуте Буду Зивзивадзе сравнял счет, а на 83-й Максимилиан Эггештайн забил второй гол в ворота гостей.

«Фрайбург» продлил победную серию до четырех матчей во всех турнирах. Команда набрала 43 очка и поднялась на седьмую строчку в таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» (19 очков) располагается на последней, 18-й позиции.

В следующем туре «Фрайбург» 26 апреля сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Хайденхайм» днем ранее встретится с «Санкт-Паули».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 30-й тур.

19 апреля, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)

