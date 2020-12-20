«Фрайбург» победил «Герту» и выиграл третий матч подряд

«Фрайбург» выиграл третий матч подряд в чемпионате Германии. В рамках 13-го тура команда переиграла на своем поле «Герту» — 4:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Фрайбург» — «Герта» — 4:1 (1:0)

Голы: Грифо, 7 (1:0). Лукебакио, 52 (1:1). Демирович, 59 (2:1). Гульде, 67 (3:1). Петерсен, 90+4 — с пенальти (4:1).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Грифо (Петерсен, 80), Шоллои (Чон У Ен, 61), Сантамария (Абраши, 90+1), Демирович (Хелер, 61).

«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 74), Боята (Нганкам, 75), Штарк, Миттельштедт, Торунарига, Дарида, Гендузи, Лукебакио, Пентек (Редан, 86), Кунья (Дилросюн, 45).

Судья: Райхель (Германия).

20 декабря. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».