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10 января, 19:33

«Фрайбург» в большинстве обыграл «Гамбург» в Бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Фрайбург» на своем поле переиграл «Гамбург» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Винченцо Грифо (53-я минута, с пенальти) и Игора Матановича (83-я). У гостей отличился Лука Вушкович (49-я).

«Гамбург» отыграл почти половину матча в меньшинстве — на 51-й минуте вторую желтую карточку получил Даниэль Эльфадли.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур.
10 января, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:1
Гамбург

В параллельных матчах «Унион» сыграл вничью с «Майнцем» (2:2), а «Хайденхайм» — с «Кельном» (2:2).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур.
10 января, 17:30. Ан дер Альтен Ферстерай (Берлин)
Унион Б
2:2
Майнц
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур.
10 января, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
2:2
Кельн
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ФК Гамбург
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
ФК Хайденхайм
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3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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