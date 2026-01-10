«Фрайбург» в большинстве обыграл «Гамбург» в Бундеслиге

«Фрайбург» на своем поле переиграл «Гамбург» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Винченцо Грифо (53-я минута, с пенальти) и Игора Матановича (83-я). У гостей отличился Лука Вушкович (49-я).

«Гамбург» отыграл почти половину матча в меньшинстве — на 51-й минуте вторую желтую карточку получил Даниэль Эльфадли.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур.

10 января, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)

В параллельных матчах «Унион» сыграл вничью с «Майнцем» (2:2), а «Хайденхайм» — с «Кельном» (2:2).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур.

10 января, 17:30. Ан дер Альтен Ферстерай (Берлин)