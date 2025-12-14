Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве упустила победу над «Фрайбургом»

«Фрайбург» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче 14-го тура Бундеслиги — 1:1.

На 31-й минуте защитник гостей Рами Бенсебаини открыл счет. На 53-й минуте «Боруссия» осталась в меньшинстве: красную карточку за грубый фол получил полузащитник Джоб Беллингем. На 75-й минуте отличился форвард хозяев Лукас Хелер.

«Боруссия» занимает третье место в таблице чемпионата Германии-2025/26 с 29 очками. «Фрайбург» поднялся на девятую строчку с 17 очками.

В следующем туре дортмундская «Боруссия» примет на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию», а «Фрайбург» встретится на выезде с «Вольфсбургом».