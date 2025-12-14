«Фрайбург» и «Боруссию» Дортмунд сыграют в Бундеслиге 14 декабря

«Фрайбург» примет «Боруссию» Дортмунд в рамках 14-го тура Бундеслиги в воскресенье, 14 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.

14 декабря, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)

В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 13 туров Бундеслиги команда из Фрайбурга набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Черно-желтые с 28 очками располагаются на второй строчке чемпионата.

