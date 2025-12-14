Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 14:30

«Фрайбург» — «Боруссия» (Дортмунд): онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Фрайбург» и «Боруссию» Дортмунд сыграют в Бундеслиге 14 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эмре Джан, капитан «Боруссии» Дортмунд.
Фото AFP

«Фрайбург» примет «Боруссию» Дортмунд в рамках 14-го тура Бундеслиги в воскресенье, 14 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.
14 декабря, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Боруссия Д

В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 13 туров Бундеслиги команда из Фрайбурга набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Черно-желтые с 28 очками располагаются на второй строчке чемпионата.

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Фрайбург
Читайте также
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Мечта погибшего сына героя СВО сбылась после звонка на прямую линию с Путиным
Срочно найти тренера, решить, что делать с Заболотным, не распродать всех россиян. Что должен сделать «Спартак» на трансферном рынке этой зимой
Число погибших в результате стрельбы на пляже в Сиднее выросло до 12
ФИФА может отстранить сборную Аргентины от участия в ЧМ-2026
В Германии подросток ранил ножом ровесника на рождественском рынке
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Компани: «Постоянство Кейна очень впечатляет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 12 1 0 49-9 37
2
 РБ Лейпциг 14 9 2 3 29-16 29
3
 Боруссия Д 13 8 4 1 23-11 28
4
 Хоффенхайм 14 8 2 4 29-20 26
5
 Байер 14 8 2 4 30-19 26
6
 Айнтрахт Ф 14 7 3 4 29-29 24
7
 Штутгарт 13 7 1 5 21-22 22
8
 Унион Б 14 5 3 6 19-23 18
9
 Вердер 13 4 4 5 18-24 16
10
 Кельн 14 4 4 6 22-23 16
11
 Фрайбург 13 4 4 5 20-22 16
12
 Боруссия М 14 4 4 6 18-22 16
13
 Вольфсбург 14 4 3 7 20-24 15
14
 Гамбург 14 4 3 7 15-24 15
15
 Аугсбург 14 4 1 9 17-28 13
16
 Ст-Паули 14 3 2 9 13-26 11
17
 Хайденхайм 14 3 2 9 13-30 11
18
 Майнц 13 1 3 9 11-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.12 22:30 Унион Б – РБ Лейпциг 3 : 1
13.12 17:30 Боруссия М – Вольфсбург 1 : 3
13.12 17:30 Айнтрахт Ф – Аугсбург 1 : 0
13.12 17:30 Хоффенхайм – Гамбург 4 : 1
13.12 17:30 Ст-Паули – Хайденхайм 2 : 1
13.12 20:30 Байер – Кельн 2 : 0
14.12 17:30 Фрайбург – Боруссия Д - : -
14.12 19:30 Бавария – Майнц - : -
14.12 21:30 Вердер – Штутгарт - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 17
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 8
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 7
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 8
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 7
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 6
И К Ж
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 10 2 2
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 10 1 3
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 9 1 1
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости