«Фрайбург» — «Боруссия» (Дортмунд): онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
«Фрайбург» примет «Боруссию» Дортмунд в рамках 14-го тура Бундеслиги в воскресенье, 14 декабря.
Следить за ключевыми событиями игры «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч пройдет на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.
В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
После 13 туров Бундеслиги команда из Фрайбурга набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Черно-желтые с 28 очками располагаются на второй строчке чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|12
|1
|0
|49-9
|37
|
2
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|29-16
|29
|
3
|Боруссия Д
|13
|8
|4
|1
|23-11
|28
|
4
|Хоффенхайм
|14
|8
|2
|4
|29-20
|26
|
5
|Байер
|14
|8
|2
|4
|30-19
|26
|
6
|Айнтрахт Ф
|14
|7
|3
|4
|29-29
|24
|
7
|Штутгарт
|13
|7
|1
|5
|21-22
|22
|
8
|Унион Б
|14
|5
|3
|6
|19-23
|18
|
9
|Вердер
|13
|4
|4
|5
|18-24
|16
|
10
|Кельн
|14
|4
|4
|6
|22-23
|16
|
11
|Фрайбург
|13
|4
|4
|5
|20-22
|16
|
12
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|18-22
|16
|
13
|Вольфсбург
|14
|4
|3
|7
|20-24
|15
|
14
|Гамбург
|14
|4
|3
|7
|15-24
|15
|
15
|Аугсбург
|14
|4
|1
|9
|17-28
|13
|
16
|Ст-Паули
|14
|3
|2
|9
|13-26
|11
|
17
|Хайденхайм
|14
|3
|2
|9
|13-30
|11
|
18
|Майнц
|13
|1
|3
|9
|11-24
|6
|12.12
|22:30
|Унион Б – РБ Лейпциг
|3 : 1
|13.12
|17:30
|Боруссия М – Вольфсбург
|1 : 3
|13.12
|17:30
|Айнтрахт Ф – Аугсбург
|1 : 0
|13.12
|17:30
|Хоффенхайм – Гамбург
|4 : 1
|13.12
|17:30
|Ст-Паули – Хайденхайм
|2 : 1
|13.12
|20:30
|Байер – Кельн
|2 : 0
|14.12
|17:30
|Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|14.12
|19:30
|Бавария – Майнц
|- : -
|14.12
|21:30
|Вердер – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|7
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|8
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|7
|
|
Луис Диас
Бавария
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Пауль Небель
Майнц
|10
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|10
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|9
|1
|1