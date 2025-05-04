Футбол
4 мая, 16:45

«Фрайбург» — «Байер»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Фрайбург» сыграет с «Байером» в чемпионате Германии 4 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хаби Алонсо, главный тренер «Байера».
Фото Global Look Press

«Фрайбург» встретится с «Байером» в матче 32-го тура бундеслиги в воскресенье, 4 мая. Игра состоится на стадионе «Европа Парк» в Фрайбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Фрайбург» — «Байер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.
04 мая, 18:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:2
Байер

По итогам 31-го тура чемпионата Германии команда из Фрайбурга с 51 очком идет на пятом месте в турнирной таблице. Команда из Леверкузена с 67 баллами занимает вторую строчку бундеслиги.

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Байер
ФК Фрайбург
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» и вернулась в зону выхода в Лигу чемпионов

«Хольштайн» в гостях одержал победу над «Аугсбургом»
