«Бавария» отыгралась с 0:2 и победила «Фрайбург»

«Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» в 28-м туре чемпионата Германии — 3:2. Матч прошел на арене «Европа-парк-Штадион».

До 80-й минуте мюнхенцы проигрывали со счетом 0:2.

Голы в составе «Фрайбурга» забили Йохан Манзамби (46-я минута) и Лукас Хелер (71-я). У мюнхенцев дубль оформил Том Бишоф (81-я и 90+2 минуты), на 90+9-й минуте победный гол забил 18-летний Леннарт Карль.

Для 20-летнего Бишофа это первые голы за клуб.

«Бавария» набрала 73 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.

«Фрайбург» (37 очков) занимает восьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 28-й тур.

04 апреля, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)

В других матчах «Майнц» на выезде победил «Хоффенхайм» (2:1), «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 28-й тур.

04 апреля, 16:30. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)