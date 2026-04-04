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«Бавария» отыгралась с 0:2 и победила «Фрайбург»

Ана Горшкова
Корреспондент
Том Бишоф.
Фото Global Look Press

«Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» в 28-м туре чемпионата Германии — 3:2. Матч прошел на арене «Европа-парк-Штадион».

До 80-й минуте мюнхенцы проигрывали со счетом 0:2.

Голы в составе «Фрайбурга» забили Йохан Манзамби (46-я минута) и Лукас Хелер (71-я). У мюнхенцев дубль оформил Том Бишоф (81-я и 90+2 минуты), на 90+9-й минуте победный гол забил 18-летний Леннарт Карль.

Для 20-летнего Бишофа это первые голы за клуб.

«Бавария» набрала 73 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.

«Фрайбург» (37 очков) занимает восьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 28-й тур.
04 апреля, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:3
Бавария

В других матчах «Майнц» на выезде победил «Хоффенхайм» (2:1), «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 28-й тур.
04 апреля, 16:30. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:2
Майнц
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 28-й тур.
04 апреля, 16:30. Боруссия-Парк (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:2
Хайденхайм

Источник: Таблица Бундеслиги
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ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
ФК Фрайбург
ФК Хайденхайм
ФК Хоффенхайм
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«Боруссия» Дортмунд обыграла «Штутгарт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 4 2 0 22-5 14
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 11-4 14
3
 Фрайбург 6 4 1 1 15-6 13
4
 Байер 6 4 1 1 16-9 13
5
 Майнц 6 3 1 2 14-10 10
6
 Эльферсберг 6 3 1 2 12-11 10
7
 РБ Лейпциг 6 3 0 3 16-11 9
8
 Вердер 6 2 3 1 12-12 9
9
 Гамбург 6 3 0 3 6-15 9
10
 Аугсбург 6 2 2 2 16-12 8
11
 Айнтрахт Ф 6 2 2 2 10-16 8
12
 Кельн 6 2 1 3 8-11 7
13
 Штутгарт 6 2 0 4 8-10 6
14
 Хоффенхайм 6 2 0 4 11-14 6
15
 Шальке 6 1 2 3 4-7 5
16
 Падерборн 6 1 2 3 5-9 5
17
 Унион Б 6 1 2 3 5-17 5
18
 Боруссия М 6 0 0 6 8-20 0
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34 тур
23.10 21:30 Штутгарт – Боруссия М - : -
24.10 16:30 Аугсбург – Унион Б - : -
24.10 16:30 Кельн – Шальке - : -
24.10 16:30 Майнц – Вердер - : -
24.10 16:30 Падерборн – Гамбург - : -
24.10 16:30 РБ Лейпциг – Эльферсберг - : -
24.10 19:30 Боруссия Д – Айнтрахт Ф - : -
25.10 17:30 Хоффенхайм – Байер - : -
25.10 19:30 Фрайбург – Бавария - : -
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ЖК
Г
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 6
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 6
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 5
П
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 5
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 4
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 3 1 0
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 5 0 1
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