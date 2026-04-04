«Бавария» отыгралась с 0:2 и победила «Фрайбург»
«Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» в 28-м туре чемпионата Германии — 3:2. Матч прошел на арене «Европа-парк-Штадион».
До 80-й минуте мюнхенцы проигрывали со счетом 0:2.
Голы в составе «Фрайбурга» забили Йохан Манзамби (46-я минута) и Лукас Хелер (71-я). У мюнхенцев дубль оформил Том Бишоф (81-я и 90+2 минуты), на 90+9-й минуте победный гол забил 18-летний Леннарт Карль.
Для 20-летнего Бишофа это первые голы за клуб.
«Бавария» набрала 73 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.
«Фрайбург» (37 очков) занимает восьмое место.
В других матчах «Майнц» на выезде победил «Хоффенхайм» (2:1), «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2).
Источник: Таблица Бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|22-5
|14
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|11-4
|14
|
3
|Фрайбург
|6
|4
|1
|1
|15-6
|13
|
4
|Байер
|6
|4
|1
|1
|16-9
|13
|
5
|Майнц
|6
|3
|1
|2
|14-10
|10
|
6
|Эльферсберг
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
7
|РБ Лейпциг
|6
|3
|0
|3
|16-11
|9
|
8
|Вердер
|6
|2
|3
|1
|12-12
|9
|
9
|Гамбург
|6
|3
|0
|3
|6-15
|9
|
10
|Аугсбург
|6
|2
|2
|2
|16-12
|8
|
11
|Айнтрахт Ф
|6
|2
|2
|2
|10-16
|8
|
12
|Кельн
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
13
|Штутгарт
|6
|2
|0
|4
|8-10
|6
|
14
|Хоффенхайм
|6
|2
|0
|4
|11-14
|6
|
15
|Шальке
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|
16
|Падерборн
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|
17
|Унион Б
|6
|1
|2
|3
|5-17
|5
|
18
|Боруссия М
|6
|0
|0
|6
|8-20
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|21:30
|Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|24.10
|16:30
|Аугсбург – Унион Б
|- : -
|24.10
|16:30
|Кельн – Шальке
|- : -
|24.10
|16:30
|Майнц – Вердер
|- : -
|24.10
|16:30
|Падерборн – Гамбург
|- : -
|24.10
|16:30
|РБ Лейпциг – Эльферсберг
|- : -
|24.10
|19:30
|Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.10
|17:30
|Хоффенхайм – Байер
|- : -
|25.10
|19:30
|Фрайбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Шик
Байер
|6
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|6
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|4
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|3
|1
|0
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|5
|0
|1
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