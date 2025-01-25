«Бавария» обыграла «Фрайбург» в бундеслиге и одержала пятую победу подряд
«Бавария» на выезде победила «Фрайбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк».
У команды из Мюнхена голами отличились Гарри Кейн (15-я минута) и Ким Мин Джэ (54-я). Единственный мяч клуба из Фрайбурга на счету Маттиаса Гинтера.
«Бавария» одержала пятую победу подряд в бундеслиге и с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Фрайбург» (27) находится на 9-м месте.
В другом матче 19-го тура дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Вердером» — 2:2. С 21-й минуты дортмундцы играли в меньшинстве, красную карточку получил Нико Шлоттербек.
У «Боруссии» гол забил Серу Гирасси, еще один мяч защитник «Вердера» Марко Фридль отправил в свои ворота. У гостей голами отличились Леонардо Биттенкурт и Марвин Дукш.
«Боруссия» продлила серию без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения). Команда с 26 очками занимает 10-е место в бундеслиге, «Вердер» (27) — 8-й.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|19
|9
|4
|6
|33-23
|31
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
8
|Вердер
|19
|7
|6
|6
|33-36
|27
|
9
|Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|
10
|Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|
11
|Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|
12
|Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
13
|Унион Б
|18
|5
|5
|8
|16-24
|20
|
14
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|
17
|Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
|24.01
|22:30
|
Вольфсбург – Хольштайн
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|2 : 1
|25.01
|17:30
|
Боруссия Д – Вердер
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Фрайбург – Бавария
|1 : 2
|25.01
|17:30
|
Майнц – Штутгарт
|2 : 0
|25.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 2
|25.01
|20:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|26.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|26.01
|19:30
|
Ст-Паули – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|16
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|6