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Сегодня, 19:27

«Бавария» обыграла «Фрайбург» в бундеслиге и одержала пятую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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Николас Хефлер и Гарри Кейн.
Фото Reuters

«Бавария» на выезде победила «Фрайбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк».

У команды из Мюнхена голами отличились Гарри Кейн (15-я минута) и Ким Мин Джэ (54-я). Единственный мяч клуба из Фрайбурга на счету Маттиаса Гинтера.

«Бавария» одержала пятую победу подряд в бундеслиге и с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Фрайбург» (27) находится на 9-м месте.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:2
Бавария

В другом матче 19-го тура дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Вердером» — 2:2. С 21-й минуты дортмундцы играли в меньшинстве, красную карточку получил Нико Шлоттербек.

У «Боруссии» гол забил Серу Гирасси, еще один мяч защитник «Вердера» Марко Фридль отправил в свои ворота. У гостей голами отличились Леонардо Биттенкурт и Марвин Дукш.

«Боруссия» продлила серию без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения). Команда с 26 очками занимает 10-е место в бундеслиге, «Вердер» (27) — 8-й.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Вердер
Источник: Таблица бендеслиги
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
ФК Фрайбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 3 1 58-16 48
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 Штутгарт 19 9 5 5 36-28 32
5
 РБ Лейпциг 19 9 5 5 34-29 32
6
 Майнц 19 9 4 6 33-23 31
7
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
8
 Вердер 19 7 6 6 33-36 27
9
 Фрайбург 19 8 3 8 26-36 27
10
 Боруссия Д 19 7 5 7 34-33 26
11
 Аугсбург 19 7 4 8 23-34 25
12
 Боруссия М 18 7 3 8 27-29 24
13
 Унион Б 18 5 5 8 16-24 20
14
 Ст-Паули 18 5 2 11 14-21 17
15
 Хоффенхайм 18 4 5 9 23-35 17
16
 Хайденхайм 19 4 2 13 24-40 14
17
 Хольштайн 19 3 3 13 28-48 12
18
 Бохум 18 2 4 12 17-40 10
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24.01 22:30
Вольфсбург – Хольштайн
 2 : 2
25.01 17:30
Аугсбург – Хайденхайм
 2 : 1
25.01 17:30
Боруссия Д – Вердер
 2 : 2
25.01 17:30
Фрайбург – Бавария
 1 : 2
25.01 17:30
Майнц – Штутгарт
 2 : 0
25.01 17:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 2
25.01 20:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
26.01 17:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
26.01 19:30
Ст-Паули – Унион Б
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 13
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 16 1 3
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 17 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 16 1 6
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