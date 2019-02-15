Франк Рибери: " Когда я покину "Баварию", я сделаю это как бог!"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал, что останется в команде, если будет способен дать клубу все. Он также добавил, что его верность мюнхенцам в современном футболе встречается очень редко.

– Продление контракта? Посмотрим, что случится в следующие несколько недель, – приводит L'Équipe слова Рибери. – Мы сядем с нашими боссами, советчиками и все обсудим, и тогда станет ясно. Если я способен дать "Баварии" все, то я могу остаться. Мы с "Баварией" как пара, такая верность в современном футболе встречается очень редко. Я всегда выкладываюсь на футбольном поле. Я бил рекорды и писал историю. Когда я покину клуб, я сделаю это как бог!



Я все еще могу играть слева. Я хочу играть и получать удовольствие, хочу играть каждые три дня. Когда я покину "Баварию", я все равно вернусь. Не в роли игрока, но в другой, это прописано в моем контракте. Хочу поработать с молодежью, ведь я помог многим молодым игрокам. Тому же Алабе, например. Он играл на моем фланге с 16 лет.

Француз выступает за мюнхенцев с 2007 года.

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