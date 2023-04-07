Ретеги заявил, что перейдет в новый клуб летом — им интересуются «Интер», «Атлетико» и «Айнтрахт»

Форвард «Тигре» Матео Ретеги заявил, что перейдет в новый клуб по окончании этого сезона.

«Руководство пообещало мне, что я смогу уйти летом. Скорее всего, меня продадут в июле. Мне действительно нравится эта идея. Мечтаю выступать за топ-клуб. В Европе играют лучшие футболисты», — цитирует форварда La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к Ретеги проявляют «Интер», «Атлетико» и «Айнтрахт».

В текущем сезоне в активе 23-летнего итальянца 6 голов в 9 матчах за «Тигре» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.