Шешко продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с нападающим Беньямином Шешко.

21-летний словенец подписал соглашение до лета 2029 года. В договоре есть пункт об возможном трансфере в 2025 и 2026 году.

В мае сообщалось, что «Арсенал» близок к трансферу Шешко. Также игроком интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне нападающий провел за «Лейпциг» 42 матча, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.