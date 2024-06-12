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Шешко продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года

Руслан Минаев
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«Лейпциг» объявил о продлении контракта с нападающим Беньямином Шешко.

21-летний словенец подписал соглашение до лета 2029 года. В договоре есть пункт об возможном трансфере в 2025 и 2026 году.

В мае сообщалось, что «Арсенал» близок к трансферу Шешко. Также игроком интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне нападающий провел за «Лейпциг» 42 матча, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Лейпциг
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 Байер 34 28 6 0 89-24 90
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 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
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 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
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 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
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 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
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Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
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18.05 16:30
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