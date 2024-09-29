Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Байером»: «Обидно, что не смогли не победить»
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал результат домашнего матча против «Байера» (1:1) в 5-м туре бундеслиги.
«Тяжелая игра. Очень обидно, что не смогли не победить. Нам просто нужно продолжать идти вперед с тем же сильным настроем», — написал Кейн в своих соцсетях.
«Бавария» набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии.
2 октября мюнхенская команда сыграет против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов, а 6 октября встретится с «Айнтрахтом» в 6-м туре бундеслиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
3
|Байер
|5
|3
|1
|1
|14-10
|10
|
4
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
6
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
7
|Фрайбург
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|
8
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
9
|Унион Б
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
10
|Боруссия М
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
11
|Майнц
|5
|1
|2
|2
|8-10
|5
|
12
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
13
|Вольфсбург
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|
14
|Ст-Паули
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
15
|Аугсбург
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|
16
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|4 : 2
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|1 : 0
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|0 : 3
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 2
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|4 : 0
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|2 : 2
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|1 : 1
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Гранит Джака
Байер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Янник Герхардт
Вольфсбург
|3
|1
|0
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