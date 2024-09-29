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Сегодня, 11:58

Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Байером»: «Обидно, что не смогли не победить»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал результат домашнего матча против «Байера» (1:1) в 5-м туре бундеслиги.

«Тяжелая игра. Очень обидно, что не смогли не победить. Нам просто нужно продолжать идти вперед с тем же сильным настроем», — написал Кейн в своих соцсетях.

«Бавария» набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии.

2 октября мюнхенская команда сыграет против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов, а 6 октября встретится с «Айнтрахтом» в 6-м туре бундеслиги.

Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 17-4 13
2
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
3
 Байер 5 3 1 1 14-10 10
4
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
5
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
6
 Айнтрахт Ф 4 3 0 1 7-4 9
7
 Фрайбург 5 3 0 2 8-7 9
8
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
9
 Унион Б 5 2 2 1 4-3 8
10
 Боруссия М 5 2 0 3 6-8 6
11
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
12
 Вердер 4 1 2 1 4-8 5
13
 Вольфсбург 5 1 1 3 10-11 4
14
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
15
 Аугсбург 5 1 1 3 7-14 4
16
 Хоффенхайм 4 1 0 3 6-11 3
17
 Бохум 5 0 1 4 5-11 1
18
 Хольштайн 4 0 1 3 5-13 1
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27.09 21:30
Боруссия Д – Бохум
 4 : 2
28.09 16:30
Боруссия М – Унион Б
 1 : 0
28.09 16:30
Фрайбург – Ст-Паули
 0 : 3
28.09 16:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 2
28.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 4 : 0
28.09 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 2 : 2
28.09 19:30
Бавария – Байер
 1 : 1
29.09 16:30
Хольштайн – Айнтрахт Ф
 - : -
29.09 18:30
Хоффенхайм – Вердер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 4
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Байер

 3
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 3 1 1
Янник Герхардт

Янник Герхардт

Вольфсбург

 3 1 0
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