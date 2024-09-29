Форвард «Баварии» Кейн — о матче с «Байером»: «Обидно, что не смогли не победить»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал результат домашнего матча против «Байера» (1:1) в 5-м туре бундеслиги.

«Тяжелая игра. Очень обидно, что не смогли не победить. Нам просто нужно продолжать идти вперед с тем же сильным настроем», — написал Кейн в своих соцсетях.

«Бавария» набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии.

2 октября мюнхенская команда сыграет против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов, а 6 октября встретится с «Айнтрахтом» в 6-м туре бундеслиги.