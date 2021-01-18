Форвард «Боруссии» Эмболо пропустит матч с «Вердером». Он наказан за посещение вечеринки

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Брель Эмболо исключен из заявки команды на матч 17-го тура бундеслиги против «Вердера», информирует сайт клуба.

Такое жесткое решение было принято в связи с тем, что игрок нарушил антикоронавирусный протокол.

23-летний форвард в прошлое воскресенье посетил нелегальную вечеринку в одном из ресторанов Эссена, сообщает Bild.

Местные жители вызвали полицию из-за громкой музыки. Эмболо был среди 23 человек, обнаруженных в заведении, которое должно было быть закрыто.

Матч «Боруссия» — «Вердер» состоится 19 января.