Форвард «Боруссии» Алле продолжает лечение от рака

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле продолжает лечиться от онкологического заболеваниях, которое было у него обнаружено сразу же после перехода в немецкий клуб из «Аякса».

«Как мы и планировали с самого начала, после этапа химиотерапии нужен и другой этап. Меня ждет еще одна операция. Хочу поблагодарить всех за слова заботы и сочувствия. Мне не терпится поскорее встретиться со всеми вами», — написал Алле в социальных сетях.

«Боруссия» занимает лишь шестое место в турнирной таблице немецкого чемпионата бундеслиги.