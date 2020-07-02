Форвард «Байера» Паулинью выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки

Нападающий «Байера» Паулинью выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

У 19-летнего бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, игрок заработал повреждение на тренировке. В пятницу ему сделают операцию в одной из клиник Инсбрука (Австрия). Точные сроки восстановления не называются.

Таким образом, форвард не сможет помочь своей команде в финале Кубка Германии против «Баварии», который намечен на 4 июля.

В сезоне-2019/20 Паулинью провел за «Байер» 19 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.