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Форвард «Байера» Паулинью выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки

2 июля 2020, 14:16
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Нападающий «Байера» Паулинью выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

У 19-летнего бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, игрок заработал повреждение на тренировке. В пятницу ему сделают операцию в одной из клиник Инсбрука (Австрия). Точные сроки восстановления не называются.

Таким образом, форвард не сможет помочь своей команде в финале Кубка Германии против «Баварии», который намечен на 4 июля.

В сезоне-2019/20 Паулинью провел за «Байер» 19 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

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