Форвард «Байера» Паулинью выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки
Нападающий «Байера» Паулинью выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.
У 19-летнего бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, игрок заработал повреждение на тренировке. В пятницу ему сделают операцию в одной из клиник Инсбрука (Австрия). Точные сроки восстановления не называются.
Таким образом, форвард не сможет помочь своей команде в финале Кубка Германии против «Баварии», который намечен на 4 июля.
В сезоне-2019/20 Паулинью провел за «Байер» 19 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
??? some bitter news ahead of the Pokal final this weekend...— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 2, 2020
Paulinho has suffered a tear in his right anterior cruciate ligament during training and will be out for the coming months. He'll have surgery tomorrow in Innsbruck. pic.twitter.com/MS9XqV6iu9