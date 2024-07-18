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18 июля, 23:39

Террье о «Байере»: «После семи лет во Франции я хотел перейти в большой зарубежный клуб»

Руслан Минаев
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Форвард «Байера» Мартен Террье прокомментировал переход в леверкузенский клуб.

«После семи лет профессиональной карьеры во Франции я хотел переехать в большой зарубежный клуб в Европе. Тот факт, что я покажу свои навыки в клубе, который сделал «золотой дубль», является для меня особой мотивацией. Здорово быть частью этой команды», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Соглашение с 27-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Футболист будет выступать под 11-м номером. Портал Transfermarkt оценил сделку в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Байер
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