Террье о «Байере»: «После семи лет во Франции я хотел перейти в большой зарубежный клуб»
Форвард «Байера» Мартен Террье прокомментировал переход в леверкузенский клуб.
«После семи лет профессиональной карьеры во Франции я хотел переехать в большой зарубежный клуб в Европе. Тот факт, что я покажу свои навыки в клубе, который сделал «золотой дубль», является для меня особой мотивацией. Здорово быть частью этой команды», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Соглашение с 27-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Футболист будет выступать под 11-м номером. Портал Transfermarkt оценил сделку в 20 миллионов евро.
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2
|Штутгарт
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|0-0
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3
|Бавария
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|0
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|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
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|0
|0-0
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5
|Боруссия Д
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|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
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8
|Хайденхайм
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|0
|0-0
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9
|Вердер
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|0-0
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10
|Фрайбург
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|0-0
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11
|Аугсбург
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|0
|0
|0
|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Майнц
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|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
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|0
|0
|0-0
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
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