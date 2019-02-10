"Фортуна" разгромила "Штутгарт"

"Штутгарт" с разгромным счетом уступил "Фортуне" в матче 21-го тура чемпионата Германии (0:3). В составе "автозаводцев" прямую красную карточку получил нападающий Николас Гонсалес.
"Фортуна" набрала 25 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. "Штутгарт" с 15 баллами располагается на 16-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
21-й тур
"Фортуна Д" - "Штутгарт" - 3:0 (1:0)
Голы: Кенан Караман, 34 (1:0). Финк, 49 (2:0). Раман, 85 (3:0).
"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер (Раман, 76), Боджек, Финк (Моралес, 65), Циммерманн, Штегер, Кенан Караман (Хеннингс, 83), Лукебакио.
"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Томми, 64), Эссвайн (Аколо, 82), Дидави, Цубер (Донис, 46), Аскасибар, Гонсалес.
Предупреждения: Павар, 5. Каминьски, 15. Эссвайн, 45. Аскасибар, 45. Озан Кабак, 67. Штегер, 88. Каан Айхан, 90+3.
Удаление: Гонсалес, 90+3.
Судья: Дингерт.
10 февраля. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".