"Фортуна" разгромила "Штутгарт"

"Штутгарт" с разгромным счетом уступил "Фортуне" в матче 21-го тура чемпионата Германии (0:3). В составе "автозаводцев" прямую красную карточку получил нападающий Николас Гонсалес.

"Фортуна" набрала 25 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. "Штутгарт" с 15 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

21-й тур

"Фортуна Д" - "Штутгарт" - 3:0 (1:0)

Голы: Кенан Караман, 34 (1:0). Финк, 49 (2:0). Раман, 85 (3:0).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер (Раман, 76), Боджек, Финк (Моралес, 65), Циммерманн, Штегер, Кенан Караман (Хеннингс, 83), Лукебакио.

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Томми, 64), Эссвайн (Аколо, 82), Дидави, Цубер (Донис, 46), Аскасибар, Гонсалес.

Предупреждения: Павар, 5. Каминьски, 15. Эссвайн, 45. Аскасибар, 45. Озан Кабак, 67. Штегер, 88. Каан Айхан, 90+3.

Удаление: Гонсалес, 90+3.

Судья: Дингерт.

10 февраля. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".

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