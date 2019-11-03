«Фортуна» дома обыграла «Кельн»

В матче 10-го тура чемпионата Германии «Фортуна» обыграла «Кельн» со счетом 2:0. Эта победа позволила «Фортуне» оторваться от «Кельна» на три очка и подняться от зоны вылета в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Фортуна» — «Кельн» — 2:0 (1:0)

Голы: Хеннингс, 38 — с пенальти (1:0). Томми, 61 (2:0).

«Фортуна»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Каан Айхан, Циммер (Ковнацки, 78), Адамс Нуху, Боджек, Финк (Хоффманн, 67), Моралес (Соботтка, 81), Томми, Хеннингс.

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ, Борнау, Каттербах (Хегер, 7), Шауб, Дрекслер (Кордоба, 63), Скири, Шиндлер (Модест, 78), Теродде.

Предупреждения: Эхизибуэ, 26. Теродде, 27. Дрекслер, 51. Боджек, 86.

Судья: Яблонски (Германия).

3 ноября. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».