Форсберг не собирается покидать «Лейпциг»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг не собирается покидать немецкий клуб. 32-летний швед посетил матчи НХЛ, которые проходили на этой неделе в Стокгольме.

«Без комментариев. Я чувствую себя комфортно в Лейпциге, люблю этот город и клуб», — приводит Sky Sports слова Форсберга.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. В этом сезоне он сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.