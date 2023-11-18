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Форсберг не собирается покидать «Лейпциг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг не собирается покидать немецкий клуб. 32-летний швед посетил матчи НХЛ, которые проходили на этой неделе в Стокгольме.

«Без комментариев. Я чувствую себя комфортно в Лейпциге, люблю этот город и клуб», — приводит Sky Sports слова Форсберга.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. В этом сезоне он сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Эмиль Форсберг
Футбол
ФК Лейпциг
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