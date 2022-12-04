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Сегодня, 13:31

Флика не уволят из сборной Германии из-за доверия со стороны DFB

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сохранит свою должность в национальной команде, сообщает Sport1.de.

По информации источника, вопрос об отставке 57-летнего специалиста не обсуждается, несмотря на невыход сборной Германии в плей-офф чемпионата мира. Члены исполкома Немецкого футбольного союза (DFB) по-прежнему доверяют Флику. Тренера высоко оценивают и многие игроки сборной Германии.

Отмечается, что президент DFB Бернд Нойендорф ожидает от Флика анализ выступления сборной Германии на ЧМ-2022 и предложений по решению проблем к домашнему ЕВРО-2024. На следующей неделе во Франкфурте состоится совещание с участием Флика и руководителей DFB.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/wm/2022/12/wm-2022-die-akte-flick-welche-schuld-muss-der-bundestrainer-nach-dem-dfb-aus-auf-sich-nehmen?utm_source=sharing_platform&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_app

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

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 13 1 2
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