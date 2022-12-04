Флика не уволят из сборной Германии из-за доверия со стороны DFB

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сохранит свою должность в национальной команде, сообщает Sport1.de.

По информации источника, вопрос об отставке 57-летнего специалиста не обсуждается, несмотря на невыход сборной Германии в плей-офф чемпионата мира. Члены исполкома Немецкого футбольного союза (DFB) по-прежнему доверяют Флику. Тренера высоко оценивают и многие игроки сборной Германии.

Отмечается, что президент DFB Бернд Нойендорф ожидает от Флика анализ выступления сборной Германии на ЧМ-2022 и предложений по решению проблем к домашнему ЕВРО-2024. На следующей неделе во Франкфурте состоится совещание с участием Флика и руководителей DFB.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.