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Флик заявил, что Нагельсманн получит много удовольствия от работы с «Баварией»

13:26
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Бывший главный тренер «Баварии» Ханс Флик высказался о перспективах своего сменщика в мюнхенской команде, Юлиана Нагельсманна.

«Я думаю, Нагельсманн получит массу удовольствия от работы с этой командой, потому что футболисты «Баварии» обладают невероятным качеством и отличным отношением к делу. Я написал ему лично об этом. «Бавария» — топ-команда, которая знает, что на самом деле важно», — сказал Флик в интервью Sabener 51.

Флик возглавлял «Баварию» с ноября 2019 года по май 2021 года. Специалист покинул команду, после чемпионата Европы он станет главным тренером сборной Германии.

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